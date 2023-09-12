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وزير الرياضة يُشيد بنتائج بعثة ألعاب القوى بالبطولة العربية في عُمان

كتب:

ماهر هنداوي
04:36 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج المنتخب المصري لألعاب القوى فى البطولة العربية للناشئين والناشئات، التي أُقيمت بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

20 ميدالية لأبطال منتخب مصر 

حصد أبطال المنتخب المصري لـ ألعاب القوى 20 ميدالية متنوعة بواقع (10 ميداليات ذهبية - 6 فضيات - 4 برونزيات)، وجاء ترتيب منتخب مصر العام بين الترتيب العام الثاني لمجموع الناشئين والناشئات، الترتيب العام الأول للناشئات، والترتيب العام الثالث للناشئين.

أثنى وزير الشباب والرياضة، على مستوى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، مؤكدًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وإنجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدي الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

من جانبه، تقدم رئيس رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لـ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الدعم الكبير والمستمر لألعاب القوى المصرية، مقدمًا أيضًا الشكر لكل العاملين بمنظومة ألعاب القوى المصرية.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.