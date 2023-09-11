وزير الرياضة يبحث مع سفير إسبانيا تفاصيل «أكاديمية برشلونة للشباب المتوسطي»

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفارو ايرانزو جوتييريث، سفير مملكة إسبانيا بالقاهرة، لاطلاعه على تفاصيل النسخة الثالثة من أكاديمية الشباب المتوسطي، المقرر إقامتها في برشلونة خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء الفونسو دييث توريس، نائب رئيس البعثة الإسبانية بالقاهرة، وماجدلينا كروس، المستشار الثقافي بالسفارة الإسبانية بالقاهرة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، وإيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ومصطفى مجدي، معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ورانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية، ويوسف عروج، مؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، عمر المصري، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة، لتعزيز التعاون الدولي الشبابي وتفعيل الدبلوماسية الشبابية وتبادل الخبرات في مجال الشباب.

استعراض تفاصيل أكاديمية شباب المتوسط 3

وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات وتفاصيل تنفيذ النسخة الثالثة من أكاديمية شباب المتوسط، بما في ذلك البرامج التدريبية المقترحة وآلية تنظيم الفعاليات، كما تم التأكيد على أهمية توطيد العلاقات بين الشباب المصري والشباب الإسباني، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية التعاون الثنائي بين مصر وإسبانيا في مجال الشباب والرياضة، وأعرب عن تطلعه لتعميق التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن المشروع الاستراتيجي يسعى إلى مخاطبة البعد المتوسطي في هوية مصر.

تعزيز التعاون بين مصر والدول الأورومتوسطية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن أكاديمية الشباب المتوسط تهدف إلى تعزيز التعاون الشبابي بين مصر والدول الأورومتوسطية الصديقة، من خلال بناء قدرات الشباب وتعزيز الوعي لديهم بالقضايا والتحديات المختلفة، التي تواجه المنطقة المتوسطية، بالإضافة إلى العمل على ابتكار حلول لمواجهتها، سواء من خلال المبادرات المختلفة التي يقودها الشباب على المستوي الإقليمي أو التوصيات التي تخرج وتقدم لصناع القرار لمساعدتهم في وضع حلول اكبر من خلال رؤية الشباب وطموحاتهم المختلفة.

سفير إسبانيا يعرب عن تقديره لجهود مصر في تعزيز دور الشباب

ومن جانبه، أعرب سفير إسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تعزيز دور الشباب وتطوير الرياضة، معربا عن استعداد بلاده للتعاون وتقديم الدعم اللازم لنجاح أكاديمية الشباب المتوسطي وتحقيق أهدافها.

وأشار إلى أننا نعمل على تطوير مصطلح أورومتوسطين، ونؤكد أننا كدول أورومتوسطية لديها العديد من الجوانب المشتركة فيما بيننا وتجمع فيما بيننا الكثير من الروابط.