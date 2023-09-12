كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون البناء الموحد.. وشروط منح الرخصة

مشروع قانون البناء الجديد، واحد من القوانين المهمة المنتظر صدورها في دور الانعقاد الرابع، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص التي تسببت على مدار الفترة الماضية في حدوث مشكلات عديدة، كما يعد ضمن حزمة التشريعات التي تتطلع مصر إلى إقرارها.

ضوابط المخططات التفصيلية في قانون البناء الموحد

ويحقق مشروع قانون البناء الموحد الجديد عددا من الإجراءات فيما يتعلق ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون البناء الموحد

ويعمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد والمنتظر مناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والمزمع انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل على ضرورة إصدار مخطط تفصيلي للمناطق، بهدف الإتاحة للوحدات المحلية بإصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء.

ويشتمل مشروع قانون البناء الموحد الجديد على مدة صلاحية تراخيص البناء في القانون وهي 3 سنوات بدلا من عام واحد، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، كما يمكن الحصول على التصاريح من خلال مكتب تصميم.

شروط منح الرخصة في قانون البناء الموحد

ونظم مشروع قانون البناء الموحد الجديد شروط منح الرخصة من خلال تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان حوكمة منظومة استخراج تراخيص إلى تحديد مدة شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وكذلك منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات على المخالفين.

ارتفاعات المباني في قانون البناء الموحد

وأجازمشروع قانون البناء الموحد الجديد زيادة ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وفقا لمساحة الشارع الكلية، ووفقا للقانون الجديد يكون أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف المرة، والحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر، ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.

حقيقة تخصيص جراجات داخل العقارات السكنية

ألزم مشروع القانون الجديد بضرورة وجود «جراج» في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، وتصل مخالفات إجراءات البناء الجديد المصادرة والإزالة في حالة الخطر على حياة المواطنين.