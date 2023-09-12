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جامعة سوهاج تصعد لدور الثمانية في كرة القدم الخماسي ضمن أسبوع شباب الجامعات

كتب:

شيماء دراز
04:53 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

صعد فريق خماسي كرة القدم بجامعة سوهاج لدور الثمانية، بعد تغلبه على فريق جامعة قناة السويس بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك عقب انتهاء الوقت الأساسي للمباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، بحسب ما ذكره الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.

فريق كرة القدم الخماسي بجامعة سوهاج 

وقال الدكتور ياسر طه، المدير الفني للفريق، إن فريق خماسي كرة القدم حقق هذا الانتصار بعد أن تصدر لاعبوه ترتيب المجموعة الأولى عقب الفوز على جامعة المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة، والفوز على جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، والفوز على جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليحقق الفوز الرابع على جامعة قناة السويس ويصعد لدور الثمانية.

8 طلاب في فريق جامعة سوهاج 

ويتكون فريق جامعة سوهاج من 8 طلاب، تحت إشراف نشأت عباس، مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

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