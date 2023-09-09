وزير الاتصالات يكرم منتخب الرياضات الإلكترونية لفوزه بالبطولة العربية الأفريقية

كرَّم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، منتخب مصر للرياضات الإلكترونية، بعد تتويجه بالمركز الأول في البطولة العربية الأفريقية للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالي، في لعبة «فالورنت» للرجال، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 18 حتى 20 أغسطس الماضى.

أقيم حفل التكريم بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.

المنتخب المصري يتصدر البطولة العربية الأفريقية

وكان فريق «رعد» للرياضات الإلكترونية، المملوك لنادي المصرية للاتصالات، قد شارك في البطولة ممثلاً لمنتخب مصر، ضمن 8 منتخبات مثلت عدة دول عربية وأفريقية، وتصدر المنتخب المصري البطولة بحصوله على المركز الأول، بعد فوزه على المنتخب الإماراتي، الذي جاء في المركز الثاني، وجاء المنتخب الكويتي في المركز الثالث، يليه في المركز الرابع المنتخب السعودي، وشغلت كينيا وغانا والسنغال وتونس المراكز من الخامس حتى الثامن على التوالي.

وخلال حفل التكريم، أشاد الدكتور عمرو طلعت بإنجاز فريق «رعد»، الذي استطاع خلال 3 سنوات تحقيق الرؤية المستهدفة من تأسيس الفريق، وهي أن يكون قادراً على تمثيل مصر على نحو مشرف يليق بمكانتها، موجهاً التهنئة لأعضاء الفريق والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق على ما حققوه من إنجاز.

الألعاب الرقمية أصبحت صناعة على مستوى العالم

وأوضح وزير الاتصالات أن الألعاب الرقمية أصبحت صناعة لها شأن كبير على مستوى العالم، وتنمو بنسبة تتراوح بين 15 و20% سنوياً، الأمر الذي يجعل لها أهمية قصوى ضمن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي كان من المستهدف أن يكون هناك مؤسسة معنية بهذا النشاط بمصر.

وأشار إلى أن نادي المصرية للاتصالات لم يعد مجرد نادٍ للألعاب الرياضية التقليدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية فقط، بل واصل رحلة التطوير ليواكب التطور المتسارع الذي تشهده ساحة الرياضة العالمية، ويصبح قلعة من قلاع الألعاب الرقمية في مصر.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت للاعبي الفريق، للتعرف على طلباتهم وآرائهم في المناخ الحالى للرياضات الإلكترونية في مصر، ووعدهم بتقديم المزيد من الدعم الذي يضمن لهم تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.

من جانبه، قال المهندس محمد نصر إن الرياضات الإلكترونية تشهد انتشاراً واسعاً على مستوى العالم، وأضاف أن الإنجاز الذى حققه فريق «رعد»، ممثلاً لمنتخب مصر، يؤكد قدرتنا على مواكبة التطور السريع، الذي يشهده المشهد الرياضي عالمياً».

وتابع بقوله: «أتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، وأدعو أعضاء الفريق لبذل المزيد من الجهد، لضمان رفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الإقليمية والعالمية».

ووجه «نصر» الشكر للدكتور عمرو طلعت، على الدعم القوي والمتواصل للرياضات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي كان وسيظل سبباً في تحقيق المزيد من الإنجازات، كما وجه الشكر للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية على دوره الكبير في دعم فريق الألعاب الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، ودعم تطور منظومة الألعاب الإلكترونية في مصر.