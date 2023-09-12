انتشار فرق شركة المياه في شوارع القليوبية لمواجهة العاصفة دانيال

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تزامنا مع عدم استقرار الأحوال الجوية، والتعامل مع مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة، تزامنا مع هبوب العاصفة دانيال.

تقلبات جوية حادة

وأشارت شركة مياه القليوبية إلى أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، في بيانه، تواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

ووجه رئيس الشركة بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة، لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

إعلان حالة الطوارئ

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعلن حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الأمطار والرياح التي سببتها العاصفة دانيال في إطار إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، عن سقوط أمطار على شمال البلاد، تصل إلى القاهرة الكبرى.