محافظ القليوبية: تلقينا 232 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، ويضم يحيى أبو بكر وإيهاب مصطفى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد حسين سليمان حجازي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد رضا ومحمد صلاح من وزارة البيئة، ووائل ماجد والدكتور كريم بهي من المجلس القومي للمرأة.

6 فئات للمشروعات المشاركة في المبادرة

وجاء ذلك لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل «المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة»، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة التي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري، وتم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونين الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.

نماذج المشروعات المقدمة من المُشاركين

وشهد الاجتماع عرض عدد من نماذج المشروعات المقدمة من المُشاركين في المبادرة ومدى استيفائها لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، مع توضيح الهدف والمُستهدف من كل مشروع إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.

وتابع المحافظ أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يُحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدُف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات المُتقدمة من المحافظة 232 مشروعا متنوعا، وتم اختيار 55 مشروعا مُكتمل المواصفات، وسيتم اختيار مشروعين للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة.