مقتل 4 لاعبين من ليبيا بسبب الإعصار دانيال

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن مصرع 4 لاعبين ليبيين في إعصار دانيال الذي ضرب البلاد.

بيان للاتحاد الليبي لكرة القدم

وكتب الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا يعزي فيه الضحايا، قائلا: «نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف».

مصرع لاعبين ليبيين

في الوقت نفسه، نشر حساب نادي الاتحاد الليبي، خبر يؤكد مصرع عدد من لاعبي الفرق الليبية متأثرين بالإعصار الذي ضرب شرقي البلاد، إذ عُثِر صباح اليوم على جثة اللاعب الموهوب شاهين الجميل مهاجم فريق التحدي الليبي لكرة القدم بمدينة درنة شرق ليبيا بعد يومين من اختفائه جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي «دانيال» الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

ارتفاع أعداد الضحايا

بدوره، أكد أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدي، ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في درنة لـ4500 شخص وتسجيل 10 آلاف مفقود حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع كارثي في المدينة ويحتاج لتدخل دولي عاجل.