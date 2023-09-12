الكاتب الصحفي شريف عارف: تقديم المساعدات المصرية إلى ليبيا «أمن قومي»

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل عدة رسائل أهمها مدى جاهزية مصر للتعامل مع الأزمات، لأن مصر دولة محورية بالشرق الأوسط والبوابة لتلك المنطقة ولها البعد العرقي والأفريقي ولها عمق حضاري للتعامل الإنساني مع أي أزمة وخدمة كل الأشقاء.

تحرك مصر تجاه الشعب الليبي جزء من أمنها القومي

وأضاف «عارف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه لابد أن ننظر بموضوعية بعد ما حدث حيث حدد الرئيس عدة اتجاهات للعمل عليها أثناء المساعدة، خاصًة دولة ليبيا الشقيقة حيث يختلف الموقف معها لأنها دوله ليست شقيقة فقط إنما جزءً من الأمن القومي لها، لذلك التحرك الذي ستقوم به مصر تجاه الشعب الليبي هو جزء من أمن مصر وتأكيد على أن الدولة المصرية جديرة بأن تكون الدولة الرئيسية بالمنطقة والكبرى التي تستطيع أن تتدخل بالوقت المناسب.

وتابع: أن تقديم هذه المساعدات للجانب الليبي عن طريق البر والبحر وإن أمكن جوا هو دراسة فكرة توصيل المساعدات لإيصالها للأشقاء بشكل سريع وفعال وبكل الطرق الممكنة، يعتبر شكل من أشكال جاهزية الدولة المصرية للتعامل مع الأزمات.