7 خطوات لتوصيل المرافق في حالات التصالح بمخالفات البناء

أعلنت محافظة القاهرة، خلال حي شرق مدينة نصر عن المستندات والإجراءات المطلوبة للتقديم للحصول على خطاب توصيل المرافق من غاز ومياه وكهرباء بالنسبة لمن أجروا التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للكتاب الدوري 1993 لسنة 2023، ومن أبرز المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق ما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

شهادة معتمدة

- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.

- الإحداثيات شهادة المتغيرات المكانية.

- لوحة معماري «الواجهات، البدروم، الأرضي، الأدوار المتكررة، السطح.. إلخ».

- لوحة الإنشائي من المحاور والأعمدة معتمدة من الجهة الإدارية.

نموذج تصالح

- نموذج تصالح 10 دائم، وصورة معتمدة طبق الأصل من نماذج التصالح 2.3.5.8.