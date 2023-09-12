عقارات محور المستشار عبد المجيد محمود بالمقطم تتزين بطلاء موحد

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في أعمال رفع كفاءة البلوكات والعقارات المطلة وطلائها بلون موحد، وذلك بمحور المستشار عبد المجيد محمود، بنطاق حي المقطم بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

يأتي ذلك في ضوء التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي والذوق العام لجميع المباني، وخلق وجهة حضارية تماشيا مع أعمال التطوير المستمرة وخلق محاور مرورية جديدة من خلال مواصلة الجهود المبذولة بصورة مستمرة.

طلاء 26 عقارا

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من طلاء 26 عقارا مطلا على محور المستشار عبد المجيد محمود، من واجهات المباني والنوافذ باللون الموحد «البيج الفاتح»، لإعادة اللمسة الجمالية والحضارية، واستعادة الهوية المصرية، والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني، وتنفيذا لخطة التطوير الشاملة الموضوعة لشوارع حي المقطم وارتقاء بمظهر المحاور المرورية الجديدة.

وشددت سيادتها على ضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير من طلاء عقارات وإزالة كافة المخالفات وإلاشغالات وغيرها من أعمال مع تطوير كافة الطرق حتى لا يعاود مرة أخرى الوضع كما كان عليه ومنع تشويه التطوير الذي شهدته المنطقة.