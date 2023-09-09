وظائف الأمم المتحدة بمصر الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن حاجتها لموظفين مصريين لشغل وظائف للعمل داخل مكتب المنظمة الأممية في مصر التي تتطلب بعض الشروط والمهام للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل وظائف الأمم المتحدة بمصر للمرأة.

وظائف الأمم المتحدة لمصر للعمل في مجال المرأة

أتاحت هيئة الأمم المتحدة للمراة عدة وظائف للعمل في مكتب الهيئة الإقليمي للدول العربية ومقره القاهرة، مصر عدة وظائف وهي:

وظيفة أخصائي إنساني إقليمي

- معرفة وخبرة قوية تتعلق بالسياسات والممارسات الحالية في مجالات المساواة بين الجنسين والحماية والعمل الإنساني، بما في ذلك تنسيق الشؤون الإنسانية.

- معرفة قوية بالمنطقة.

- القدرة على التفاعل مع الجهات المانحة، وتحديد وتحليل الاتجاهات والفرص والتهديدات لجمع التبرعات.

- القدرة على إجراء بحوث السياسات النوعية والكمية.

- القدرة على الدعوة وتقديم المشورة في مجال السياسات.

- يملك مهارات تحليلية قوية.

- القدرة على كتابة أوراق السياسة والخطب والإحاطات.

- معرفة قوية بتطوير البرامج وتنفيذها والإدارة القائمة على النتائج وإعداد التقارير.

- مطلوب درجة الماجستير أو ما يعادلها في حقوق الإنسان أو الجنس أو العلاقات الدولية أو التنمية الدولية أو القانون الدولي أو مجالات العلوم الاجتماعية الأخرى.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

- لديه ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل المسؤول تدريجياً في قضايا النوع الاجتماعي والعمل الإنساني.

- ما لا يقل عن 5 سنوات من العمل المسؤول تدريجياً في قضايا النوع الاجتماعي والعمل الإنساني.

- الخبرة التقنية في التنسيق بين الوكالات؛خبرة في تحليل السياسات والتخطيط الاستراتيجي.

- خبرة في العمل مع الحكومات والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الدولي وفي الميدان وبناء الشراكات معها.

- تعتبر الخبرة في العمل مع الأمم المتحدة أحد الأصول.

- تعتبر الخبرة في العمل في المنطقة أحد الأصول.

- مهارات الكمبيوتر والإحصاء والتواصل عبر الإنترنت وقيادة MS Office.

- مطلوب إتقان اللغة الإنجليزية.

- معرفة اللغة العربية هو أحد الأصول.

- التقديم يمكن من خلال موقع الهيئة عبر موقع التوظيف العالمي لينكد إن.

وظيفة رئيس البرامج

- مطلوب درجة الماجستير في التنمية الدولية أو الإدارة العامة أو السياسة العامة أو غيرها من مجالات العلوم الاجتماعية ذات الصلة.

- يمكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول مع سنتين إضافيتين من الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية المتقدمة.

- ستكون شهادة إدارة المشروع/البرنامج (مثل PMP® أو PRINCE2® أو MSP®) ميزة إضافية.

- ما لا يقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية المسؤولة بشكل تدريجي والتي تجمع بين القيادة الاستراتيجية والإدارية في برامج التنمية مع التركيز القوي على مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى الوطني أو الدولي، ويفضل أن يكون ذلك في البلدان النامية داخل منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها أو البرامج.

- الخبرة الميدانية في العمل مع فرق متعددة الثقافات.

- خبرة في قيادة الفريق.

- مطلوب خبرة في العمل في الأمم المتحدة.

- مطلوب إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

- ستكون المعرفة بلغة عمل أخرى للأمم المتحدة بمثابة رصيد.

- التقديم يمكن من خلال موقع الهيئة عبر موقع التوظيف العالمي لينكد إن.