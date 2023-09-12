الجيش الليبي: اختفاء 45% من مدينة درنة بسبب فيضانات العاصفة دانيال

أكد الجيش الليبي أن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات بسبب الطرق الوعرة، لافتا إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات الناتجة عن العاصفة دانيال، مع الإشارة إلى أن 25% إلى 45% من درنة اختفت في البحر.

آخر إحصائية بأعداد الضحايا

وتابع الجيش الليبي في بيان له، وفق ما نقلت قناة «العربية»: «المنطقة التاريخية في درنة غمرتها الفيضانات ودمرتها، وفرق الإنقاذ تصل إلى المناطق المنكوبة بالمروحيات، كما أن عدد قتلى العاصفة دانيال في درنة فقط قد يتجاوز 3000، كما وجهنا بإخلاء بعض المدن والمناطق قبل وصول الإعصار، والبعض يحاول استغلال الكارثة لأغراض سياسية».