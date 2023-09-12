وزارة الشباب تعلن عن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وأرباح سنوية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن عددٍ من الوظائف الشاغرة، منها مندوب مبيعات، داخل فروع اتصالات، وآخر للصيدليات، ومسؤول تعاقدات، في القاهرة وبعض من محافظات الصعيد والدلتا.

وظيفة مندوب مبيعات داخل فروع اتصالات

تطلب شركة «مودرن ديستربيوشن» للتعيين مندوب مبيعات داخل فروع أحد شركات المحمول، وحددت الشركة مكان العمل الذي يتمثل في مطار القاهرة، مدينة نصر، مصر الجديدة، الهرم، وسط البلد، ووضعت الشروط التالية:

- مؤهل عالٍ.

- خبرة تصل إلى 3 سنوات.

- أقصى حد للسن 30 سنة.

- لغة إنجليزية جيدة.

- لا يشترط السن.

وتتميز الوظيفة براتب مجزٍ، وساعات عمل تصل إلى 8 ساعات، مع يومين إجازة أسبوعيًا، إضافة إلى تأمين طبي واجتماعي، للتقدم للوظيفة يرجى إرسال السيرة الذاتية على الايميل (cv@tawarwghayar.com) مع ذكر اسم الوظيفة في الموضوع.

وظيفة مسؤول تعاقدات

تطلب إحدى شركات التأمين على الحياة، مسؤول تعاقدات للتعين، في وسط البلد، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالٍ.

- يفضل خبرة في مجال المبيعات.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- ذكور وإناث.

وتمنح الوظيفة راتب + عمولة، مع عدد 5 ساعات عمل يوميًا من 10 صباحا إلى 3 مساءً، مع وجود يومين إجازة أسبوعيًا، إضافة إلى أرباح سنوية، وتأمين طبي، وتأمين اجتماعي.

وظيفة مندوب مبيعات للصيدليات

طلبت شركة بايو جروب، الوكيل لكبرى شركات مستحضرات التجميل، للتعيين: مندوب مبيعات للصيدليات، إضافة عدد 2 مندوب بيع داخل الصيدليات، في القاهرة والصعيد والدلتا، بالشروط التالية:

- مؤهل عالٍ.

- الخبرة تصل إلى سنة.

- أقصى حد للسن 30 سنة.

- إناث وذكور.

براتب 4000 جنيه، إضافة إلى أرباح سنوية، مع ساعات عمل تصل إلى 9 ساعات، ويوم إجازة أسبوعيًا، وتأمين طبي واجتماعي.