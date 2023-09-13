فخري الفقي: وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجلسة التخصصية الخاصة بالتضخم وارتفاع الأسعار بالحوار الوطني ضمت مجموعة من الخبراء ومؤهلاتهم تحكم على الأمور على نحو دقيق، فيما يتعلق بالتضخم وارتفاع الأسعار، وهي قضية مهمة تشغل بال المواطن المصري والقائمين على الأمر، والقيادة السياسية والحكومة كلها.

معدلات التضخم

وأضاف «الفقي»، خلال لقاء على هامش جلسات الحوار الوطني، وذلك على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن آخر الأرقام المتعلقة بمعدلات التضخم سنجد أنها متسارعة للغاية، ولكن من الملاحظ في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، أن وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات.

وأشار إلى أن معدلات التضخم نجدها أكثر لزوجة وتعقيدا أكثر مما عليه، وهو عبارة عن خليط أو مزيج من معدل التضخم الناتج عن قلة المعروض من السلع سواء كانت آتية من الخارج مرتفعة الثمن بالفعل أو تكلفتها ارتفعت داخل مصر، بالإضافة للسيولة الموجودة في الجسم الاقتصادي.

ندرة النقد الأجنبي

ولفت إلى أن البنك المركزي معني بمعالجة معدل التضخم، ولهيب الأسعار أو معدلات التضخم المتسارعة مهمة البنك المركزي والحكومة، وجزء كبير من معدل التضخم جاءت نتيجة ندرة النقد الأجنبي.