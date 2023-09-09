خبير اقتصادي: جلسة ارتفاع الأسعار بالحوار الوطني تطرقت لمعدلات التضخم

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن جلسة ارتفاع الأسعار بالحوار الوطني تطرقت للتضخم الحالي، والذي به شق عالمي وآخر صناعة محلية بسبب التضارب والحركة الاحتكارية من بعض التجار للسلع الأساسية.

ضبط الأسواق

وأضاف «البهواشي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن ذلك أوجب تأكيد المتحدثين في الحوار الوطني على ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على مستغلي الظروف العالمية الذين يتاجرون بقوت الشعب، ويحجبون السلع الأساسية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها وقلة المعروض منها وتزداد أسعارها إلى حد بعيد.

وأوضح أن تسعير السلع أو الإعلان عن أسعار المنتجات على نحو ثابت ومرتبط بتاريخ الإنتاج سيكون تحجيما لما نشهده اليوم بأن السلع كلها التي يحتاجها المواطن لها سعر لعدم وجود رقابة بالشكل اللازم.

المضاربة في سعر العملات

ولفت إلى أن المضاربة في سعر العملات من ضمن الأساسيات التي خلقت حالة من الضغط على العملة الصعبة، ما أدى إلى تدهور القوة الشرائية للجنيه، ومن ثم ضاعفت معدلات التضخم لأغلب السلع المستوردة.