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مسؤول ليبي: نزوح كثير من عائلات البيضاء بسبب العاصفة دانيال

كتب:

مريم جاد
03:29 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
عضو المجلس البلدي البيضاء

عضو المجلس البلدي البيضاء

قالت ماجدة الزايدي، عضو المجلس البلدي البيضاء في ليبيا، إنّ البيضاء تعرضت لعاصفة شديدة وسيول جارفة، طالت الكثير من المباني، ما تسبب في نزوح كثير من العائلات وغرق البيوت كاملة، وأصبجت الطرق غير صالحة للسير عليها، فضلا عن تضرر الصرف الصحي والبنية التحتيه للمباني.

البيضاء تحتاج الكثير من الدعم

وأضافت «الزايدي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ البيضاء تحتاج إلى الكثير من الدعم، وأي مبادرة من الحكومات الليبية بجانب مساعدة الأهالي لتصليح كل تلك المشاكل، يشكل المعني الحقيقي للتكاتف والتعاون، موجّهة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرضه الدعم للبلدان المتأزمة وهي ليبيا والمغرب، كما بدأوا تسكين أكثر من 3000 عائلة متضررة بفنادق المدينة والمدارس وغيرها من الأماكن.

وتابعت أنّه بعد قليل سيبدأ تسكين عائلات متضررة من مدينة درنة، ومصر لها دور كبير وتعتبر صديقة دائمًا بـ الأزمات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء إنسانيا جوا وبحرا.

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بقلم مريم جاد