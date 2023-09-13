أخصائي علاج طبيعي: يجب الحركة يوميا لأنها دواء للجسم

أكد الدكتور ماركو جوزيف، أخصائي علاج طبيعي، أن أسباب آلام الكتف والظهر أنها ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، لم يهتم بها الإنسان طوال الوقت حتى يشعر بالألم، وهي معاملة الجسم والاهتمام بالعضلة وعدم الاتكاء عليها طوال الوقت في حمل العمل، قائلا: «معاملة العضلات تبدأ من الأكل غير المنطقي، والمياه والهيدروجين، لأن العضلة 70% منها مياه، وإذا تم تقليل شرب المياه العضلة يحدث لها ضعف وينتج عنها ألم».

ضرورة الحركة يوميًا

وأوضح جوزيف خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة عبر قناة dmc، «إن من بين الاهتمام بالجسم، ضرورة الحركة يوميًا، لأن الحركة علاج للجسم، وبالأخص رياضة المشي كل 40 دقيقة لتغيير أماكن الضغط على العضلات حتى لا ينتج عنها آلام في الجسم».

يجب تغيير وضعية الجلوس في العمل

ووجَّه أخصائي علاج طبيعي نصيحة للكثير من الناس أنه لا بد أن يتم تغيير وضعية الجلوس في العمل، أو في المكان التي تقضي وقتًا طويلا بداخله، قائلا: «لأن وضعية الجسم والجلوس بوقت أطول ولم تحرك ساكناً ينتج عنه آلام في الكتف والظهر والرقبة».