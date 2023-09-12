نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الفيوم.. تصل إلى 100% ببعض القطاعات

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن نسب إنجازات المرحلة الأولى في عدد من المحافظات، في المشروعات والخدمات المقدمة لأهالي القرى المستفيدة من تلك المرحلة، وفقا لآخر إحصائياتها.

مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

أوضحت حياة كريمة عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى في محافظة الفيوم، بمركزي يوسف الصديق، وإسطا، مشيرة إلى أن أعلى نسب تنفيذ كانت في قطاعات مياه الشرب ونقاط الشرطة التي جرى الانتهاء منها بنسبة 100%، فيما جاءت شبكات الألياف الضوئية كأقل قطاع في نسب التنفيذ بواقع 31%، مشيرة إلى أن مركز يوسف الصديق، جاء كأعلى مركز في نسب التنفيذ بواقع 72%.

أشارت المبادرة إلى أن نسب التنفيذ في عدد كبير من المشروعات وصلت 100% وهي وحدات الإسعاف، مبان متنوعة، مياه الشرب، نقاط الشرطة، المدارس، والتجهيزات الطبية في قطاع الصحة، فيما وصلت نسب تنفيذ مشروعات أبراج المحمول 68%، مكاتب البريد 64%، منشآت التضامن 64%، مراكز الشباب والرياضة 97%، كباري الري 98%، شبكات الألياف الضوئية 37%، تبطين الترع 90%.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأضافت «حياة كريمة» أن نسب تنفيذ مشروعات الوصلات المنزلية بلغت 93%، المجمعات الزراعية 96%، المجمعات الحكومية 98%، الكهرباء 53%، الغاز الطبيعي 67%، فيما بلغت نسب تنفيذ مشروعات الطرق الداخلية 4%، الطرق الخارجية الرئيسية 29%، الصرف الصحي 89%، المنشئات الصحية 65%، محطات الكهرباء 54%، محظات المياه 66%، محظات المعالجة 43%.