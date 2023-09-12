«حياة كريمة»: تزويج 1000 فتاة وشاب ضمن مبادرة تزويج الأيتام

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برنامجا لـ«تزويج اليتيمات»، يهدف إلى دعم الفتيات اليتيمات في دور الرعاية أو غيره، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه اليتيمات، ما يضمن لتلك الفتيات مستقبل مستقر.

وتمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تزويج 1000 فتاة وشاب، وذلك منذ تدشين المبادرة وإلى الآن، يأتي ذلك انطلاقا من الدور التنموي الذي تعلبه المبادرة الرئاسية في حياة الأهالي الأكثر احتياجا.

وتعمل المبادرة على الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط، وتحسين أحواله والتخفيف عن كاهله، فهو الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة منذ تدشينها في عام 2019، وفي العمل على تحقيقه تناولت المؤسسة الأمر من عدة جوانب، مثل الصحة والتعليم والإسكان والمرافق وغيره.