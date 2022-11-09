رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بكل القطاعات: المجمعات الحكومية وصلت لـ95%

كتب:

محمد أباظة
09:21 ص | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

جهود ضخمة تبذلها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع المحافظات والقرى الريفية النائية، والتي تعاني ضعف الخدمات المتاحة، وهو ما تستهدف «حياة كريمة» توفيره على نطاق جميع القطاعات المختلف.

وكشفت مؤسسة حياة كريمة حجم الإنجازات المبذولة حتى الآن في المشروعات المقامة على نطاق جميع القطاعات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بجميع القطاعات 

- المدارس 94%.

- المجمعات الحكومية 95%.

- المجمعات الزراعية 92%.

- تطوير الوحدات الصحية 90%.

- مياه الشرب 90%.

- محطات المياه 63%.

- تبطين الترع 61%.

- إنشاء وحدات صحية جديدة 54%.

- العمارات السكنية 51%.

- محطات الصرف 45%.

- المستشفيات 42%.

- محطات المعالجة 38%.

- الغاز الطبيعي 29%.

- شبكة الألياف الضوئية 33%.

- وحدات الإسعاف 86%

- مراكز الشباب والرياضة 85%.

- كباري الري 78%.

- الصرف الصحي 77%.

- الوصلات المنزلية 64%.

أهداف حياة كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدشين مشروعات بنية تحتية وإنشاء المجمعات الخدمية وغيرها من المشروعات التي تحسن من مستوى المعيشة، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للأهالي، فضلا عن القوافل الطبية والكشوفات المجانية.

اقرأ المزيد:

الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا للري بمركز الشهداء بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

«حياة كريمة» تعقد ندوة مع طلاب جامعة بنها لتعريفهم بجهود المبادرة

فحص 1340 حالة في قافلة جامعة طنطا ضمن «حياة كريمة» بسمنود 

«التخطيط»: «حياة كريمة في أفريقيا» تسعى لتحسين نوعية حياة سكان القارة السمراء
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.