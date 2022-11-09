نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بكل القطاعات: المجمعات الحكومية وصلت لـ95%

جهود ضخمة تبذلها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع المحافظات والقرى الريفية النائية، والتي تعاني ضعف الخدمات المتاحة، وهو ما تستهدف «حياة كريمة» توفيره على نطاق جميع القطاعات المختلف.

وكشفت مؤسسة حياة كريمة حجم الإنجازات المبذولة حتى الآن في المشروعات المقامة على نطاق جميع القطاعات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

نسب الإنجاز في مشروعات حياة كريمة بجميع القطاعات

- المدارس 94%.

- المجمعات الحكومية 95%.

- المجمعات الزراعية 92%.

- تطوير الوحدات الصحية 90%.

- مياه الشرب 90%.

- محطات المياه 63%.

- تبطين الترع 61%.

- إنشاء وحدات صحية جديدة 54%.

- العمارات السكنية 51%.

- محطات الصرف 45%.

- المستشفيات 42%.

- محطات المعالجة 38%.

- الغاز الطبيعي 29%.

- شبكة الألياف الضوئية 33%.

- وحدات الإسعاف 86%

- مراكز الشباب والرياضة 85%.

- كباري الري 78%.

- الصرف الصحي 77%.

- الوصلات المنزلية 64%.

أهداف حياة كريمة

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تدشين مشروعات بنية تحتية وإنشاء المجمعات الخدمية وغيرها من المشروعات التي تحسن من مستوى المعيشة، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للأهالي، فضلا عن القوافل الطبية والكشوفات المجانية.