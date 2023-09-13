متخصص في جيودينامية الأرض: أهم ما حدث عقب وقوع زلزال المغرب هو التضامن المحلي والعربي

قال الدكتور علي شرود، متخصص في جيودينامية الأرض، إن الكوارث الطبيعية على شكل زحزحة من الشرق للغرب، سواء الزلازل أو الأعاصير، متعلقة بدينامية الأرض.

وأضاف شرود، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تداعيات الزلزال على المغرب كانت كارثية، لكن أهم شيء حدث هو التضامن المحلي بين المدن المغربية والسلطات المغربية، والتضامن العربي.

اجتماع ملك المغرب مع الحكومة

وذكر متخصص في جيودينامية الأرض، أن ملك المغرب محمد السادس اجتمع مع رئيس الحكومة، الذي أصدر قرارات استعجالية بإعادة الإعمار، فحتى لو كانت هناك خطوات استباقية يجب أن تكون هناك أمور عاجلة بعد وقوع الكارثة، ودراسة الهزات الارتدادية، وطبيعة المباني والأرض.

تضامن مغربي

وأوضح أن جميع أطياف المجتمع المغربي، من علماء وعمال وكل المغربيين متضامنون للوقوف صفا واحدا لمواجهة تبعات هذه الكارثة وهذه الأزمة.