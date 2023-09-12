مصرع شخص صعقا بالكهرباء في مطروح

لقي شخص مصرعة، منذ قليل، في قرية فوكة بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، إثر تعرضه لصعق كهربائي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى.

صعق كهربائي

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الثلاثاء، ضحية حادث صعق كهربائي، ويدعى طلعت على ناصف، 50 سنة، من قرية فوكة في الضبعة بمطروح، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة، من خلال مفتش الصحة، كما جرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

شهود العيان

وإنتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع الحادث في قرية فوكة، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وسؤال شهود العيان والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق.