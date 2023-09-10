وظيفتان للباحثين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة.. قدم مجانا

البحث عن وظيفة في الخارج هدف يسعى له البعض، وهو ما أتاحه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال وظيفتين للعمل في الإمارات.

ووفق «فرصنا»، يمكن التقدم لفرص العمل من خلال رابط التقديم السريع في كل وظيفة أو الذهاب لعناوين الشركات في مصر، وجاءت تفاصيل الوظائف كما يلي.

وظيفة مسوق إلكتروني - عمل من المنزل

اسم الشركة: Onlinewelt.

مقر العمل: دبي - الإمارات العربية المتحدة.

سنين الخبرة: 2 لـ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة ومنها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 3000 - 10000 جنيه مصري.

موظف مواقع إلكترونية

اسم الشركة: Onlinewelt.

مقر العمل: دبي - الإمارات.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 1 لـ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

الراتب الأساسي: 4000 - 15 ألف جنيه مصري.