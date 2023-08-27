آخر موعد للتقديم اليوم.. رابط التسجيل في الجامعة اليابانية بالإسكندرية

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور عمرو عدلي، أن آخر موعد للتقديم في الجامعة لخوض الاختبارات من أجل القبول بها، هو منتصف ليل اليوم الأحد 27 أغسطس الجاري.

رابط التقديم في كليات الجامعة اليابانية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط التقديم في كليات الجامعة اليابانية تزامنًا مع اليوم الأخير من أجل التقديم سريعا للراغبين في ذلك.

رابط التقديم في كليات الجامعة اليابانية

ويستطيع الراغبون في التقديم للقبول في كليات الجامعة اليابانية الدخول لرابط التقديم من هنا، إذ يتم ملء البيانات وإنهاء التسجيل وتحديد موعد لإجراء اختبارات القبول.

تنسيق كليات الجامعة اليابانية

- الحد الأدنى للقبول في برامج كلية الصيدلة (فارم دي) «شعبة علوم» هو 76%.

- برامج كلية الهندسة «شعبة رياضة» 72%.

- برنامج هندسة العمارة المستدامة «شعبة رياضة» 70%.

- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة علوم» 74%.

- برامج كلية الحاسب ونظم المعلومات «شعبة رياضة» 72%.

- برامج كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات «أدبى -علوم -رياضة» 62%.

- برامج كلية الفنون والتصميم ؜«شعبة علوم ورياضة» 62%.

- برامج كلية العلوم الأساسية والتطبيقية «شعبة علوم ورياضة» 62%.

اختبارات لقبول الطلاب

من جهته، أكّد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة اليابانية، أنَّه يشترط أيضًا للقبول في أي برنامج اجتياز الطالب اختبارات القبول العامة والتخصصية للبرنامج والتي تعقد بمقر الجامعة بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.