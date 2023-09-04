وفد طلابي من هيروشيما يزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفدا من طلاب جامعة هيروشيما اليابانية، لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجامعتين، وذلك في إطار فعاليات برنامج التدريب الصيفي.

مشاركة الطلاب اليابانيين في الأنشطة الطلابية

وقال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، في بيان اليوم، إنه خلال فاعليات البرنامج الصيفى سيشارك الوفد الطلابي لجامعة هيروشيما في عدد من الأنشطة الطلابية بالجامعة، وكذلك الدورات المتخصصة ومشاريع البحث وورش العمل، موضحا أن البرنامج يتضمن أيضا محاضرات حول الثقافة وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها.

برنامج رحلات للطلاب اليابانيين

وأشار «عدلي» إلى أن البرنامج يتضمن رحلات ثقافية وترفيهية حيث تنظم الجامعة رحلة لوفد الطلاب اليابانيين لزيارة المعالم السياحية في مدينة الإسكندرية، مثل قلعة قايتباي والمسرح الروماني، كما سيتم تنظيم رحلة لهم لزيارة لمدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن الجامعة نظمت لقاء للترحيب بوفد طلاب جامعة هيروشيميا بحضور الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، والدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الاساسية والتطبيقية.