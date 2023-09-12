ماذا حدث في البورصة المصرية خلال الساعات الماضية؟ خبير يوضح

شهدت البورصة المصرية، تراجعا في مؤشراتها على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعد ارتفاع استمر 6 جلسات متتالية، فضلاً عن الارتفاعات التاريخية التي حققها مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متجاوزًا مستوى 19000 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، ماذا حدث في البورصة وما سبب التراجعات التي شهدتها على مدار اليومين الماضيين؟.

جني أرباح وتصحيح للأسهم القيادية

يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، لـ«الوطن»، إن البورصة المصرية تشهد في الوقت الحالي، عمليات جني أرباح وتصحيح لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي، وتحديدا عند مستوى 19600 نقطة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للتراجع بعد سلسة من الارتفاعات القوية.

اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 19600 نقطة

وأضاف عيد، أن المؤسسات المالية المصرية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية تدريجياً، مشيرًا إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 19200 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 19600 نقطة.