مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع.. 5 مليارات جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد 10-9-2023، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.26%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19426.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.44% عند مستوى 3840.59 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.46%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية ارتفاع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.46%، عند مستوى 5639.16 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 174.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 99.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 8.757 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 5 مليارات جنيه، مسجلًا في بداية الجلسة 1.305 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وتواصل البورصة المصرية، تحقيق المكاسب والمستويات التاريخية، حيث مستوى 19 ألف نقطة، وهو مستوى تاريخي، ونجح المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، في تجاوز هذا المستوى خلال الجلسات الماضية.