تباين مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تداولات اليوم الاثنين، تباينا ملحوظا، بعد أن أنهت تداولات أمس بارتفاع جماعي.

أداء مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان خلال جلسة التداولات بنسبة 0.12% لنحو 3،836 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.1%، مسجلًا 5,648 نقطة.

مؤشرات البورصة الرئيسية

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» خلال جلسة تداولات اليوم بنسبة 0.16%، مسجلا 19،547 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان 0.04%، مسجلا 23,589 نقطة، وتراجع مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.12% ليسجل 8,186 نقطة.