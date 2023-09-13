سوهاج تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية الفردية بأسبوع شباب الجامعات

حصدت جامعة سوهاج المركز الأول في المسابقات الفردية للألعاب الترويحية، وذلك ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 الي 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن". صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

10 طلاب من جامعة سوهاج يشاركوا بالمسابقات الترويحية

وشارك في المسابقات الترويحية المختلفة من جامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات 5 طلاب و5 طالبات، بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت اشراف نشات عباس مدير النشاط الرياضي بادارة رعاية الشباب المركزية.

جوائز حصدتها جامعة سوهاج اليوم

وكانت قد حصد الوفد المشارك من جامعة سوهاج بأسبوع شباب الجامعات المصرية بجامعة حلوان اليوم عدة مراكز بينها المركز الثالث بمسابقة المراسل التلفزيوني وكذلك التأهل لدور الثماني بكرة القدم الخماسي.