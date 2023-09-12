نشر معدات شفط المياه في شوارع القاهرة لمواجهة العاصفة دانيال

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نشر معدات شفط المياه بشوارع العاصمة، في إطار الاستعدادات لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة والتي تتضمن سقوط الأمطار.

وأشار المحافظ إلى اصطفاف معدات شركة الصرف الصحي تحسبا لسقوط الامطار، وذلك بالمحاور الرئيسية بشرق القاهرة بمحور شينزوآبي ومحور طريق النصر أمام النادي الاهلي والجامعة العمالية، وكل الميادين والشوارع الرئيسية.

جاهزية بالوعات الأمطار

وأوضح المحافظ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء، وكذلك التأكد من جاهزية بالوعات الامطار لاستيعاب مياه الامطار في حالة تعرض العاصمة لسقوط الامطار.

سقوط أمطار متوسطة

وتشهد محافظة القاهرة سقوط أمطار متوسطة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء تأثير العاصفة دانيال على أنحاء البلاد اعتبارا من الخميس المقبل، حيث ستشهد البلاد بعدها حالة من الاستقرار.

وأكدت الهيئة، أن «دانيال» عاصفة استوائية دخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، وفقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك سيكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.