الصليب الأحمر: 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء العاصفة دانيال

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عدد المفقودين بعد الفيضانات القوية التي ضربت شرقي البلاد، نتيجة العاصفة دانيال بلغ 10 آلاف شخص، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

بي بي سي: 1000 جثة انتشلت في مدينة درنة

ونقلت « بي بي سي»، عن مصادر ليبية، أن 1000 جثة انتشلت في مدينة درنة، التي التهمت السيول قرابة خمسة وعشرين بالمائة من مساحتها فيما قالت سلطات شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن المدينة «درنة» شهدت حتى الآن مصرع نحو 2300 شخص وفقدان أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الفيضانات.

وفي مدينة البيضاء بشرق ليبيا، باتت أكثر من ثلاثة آلاف عائلة دون مأوى، وذلك في الوقت الذي دعت فيه السلطات الليبية إلى تدخل دولي عاجل.

الصليب الأحمر: قتلى العاصفة دانيال قد يرتفع بشكل هائل

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن حصيلة قتلى العاصفة دانيال في ليبيا قد ترتفع بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين.

من جهته قال المسؤول في المنظمة طارق رمضان للصحفيين في جنيف في اتصال عبر الفيديو من تونس، إن حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف، مؤكدا أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن.