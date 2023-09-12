«قطار الخير» يصل بني سويف.. 19 شاحنة تحمل مواد غذائية ومستلزمات مدرسية للأكثر احتياجًا

أطلق التحالف الوطنى للعمل التنموى الأهلى، أمس، قطار خير التحالف بمشاركة 19 شاحنة كبرى تمثل 12 مؤسسة تنموية محمّلة بالسلع الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية والطبية لتوزيعها على الأكثر احتياجاً من أهالى محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى مساعدات عينية وحلوى المولد النبوى وبطاطين، استعداداً لفصل الشتاء.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن التحالف الوطنى بمشاركة أكثر من 12 مؤسسة تنموية أطلق قطار الخير لتوزيع المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية والطبية ومساعدات عينية وحلوى المولد النبوى وبطاطين، استعداداً لفصل الشتاء، لتوزيعها على الأكثر احتياجاً من أهالى المحافظة.

وأضاف: «يتضمّن قطار خير التحالف تنظيم قافلة شاملة فى قرية سدس الأمراء بمركز ببا كإحدى قرى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» على مدار يومى الأربعاء والخميس، وتقدّم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم الكثير من التخصّصات (باطنة - جلدية - نساء - أسنان - رمد - أطفال - أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وتركيب أجهزة تعويضية، وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتوعية بالقدم الصحية، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية، والتطعيم ضد الكورونا، والتوعية بأمراض سرطان الثدى والحروق». من جانبه، قال عمرو مجدى، مسئول القوافل والفعاليات بالتحالف، إن القافلة تضم حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة «خيرك سابق» للتحالف من مؤسسات التحالف، وإقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة، وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثّل فى تمويل بعض المشروعات، والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى، بالإضافة إلى أن القافلة تشارك فى فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال البرامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين فى الأنشطة التى يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطنى للتطوع، بمشاركة ١٩ مؤسسة من مؤسسات التحالف و٣٠٠ متطوع.

وأشار إلى أن المؤسسات التنموية المشاركة فى قطار خير التحالف فى محافظة بنى سويف هى (مؤسسة مصر الخير - جمعية مسجد مصطفى محمود - مؤسسة أبوالعينين - أبوهشيمة الخير - مؤسسة العربى - مؤسسة الجارحى - جمعية الأورمان - بنك الطعام - الهيئة القبطية الإنجيلية - مؤسسة صناع الحياة - جمعية رسالة - مؤسسة حياة كريمة).

«العربى»: توزيع 11.5 ألف كرتونة مواد غذائية و8 آلاف شنطة مدرسية و1000 علبة حلوى فى القرى

وأكد أحمد العربى، أحد مسئولى تنظيم قطار خير التحالف الوطنى فى بنى سويف، أن القافلة قامت بتوزيع 4 أطنان لحوم، و11 ألفاً و500 كرتونة مواد غذائية، و1000 وجبة ساخنة، و8000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات، و2000 جاكت مدرسى، و1000 لحاف فايبر، و1000 علبة حلوى المولد، و1500 لعبة أطفال، و500 شنطة صحية للأطفال، و100 مشروع تمكين اقتصادى، و5000 قطعة ملابس، و50 كرسياً متحركاً.

«سليم»: «بقى عندى مشروع وباكسب منه»

وفى السياق نفسه، تحولت حياة محمود محمد سليم بشكل جذرى، بعد أن ساعده التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى إنشاء مشروع «ورشة خياطة» لمساعدته وأسرته فى حياته اليومية، بعد أن حاصرته المشكلات لفترة طويلة، إلا أنه قرّر السعى والتقديم فى إحدى مبادرات التحالف لإنشاء مشروع يساعده وأسرته، وبعد أشهر قليلة تسلم المشروع وبدأ الإنتاج.

وقال: «مش مصدق اللى بيحصل معايا والله فى فترة بسيطة تسلمت ماكينة خياطة، والورشة اشتغلت، وفعلاً الدولة اتغيرت والناس وقفوا معايا»، مؤكداً تسلمه مشروع ورشة خياطة بدون تحمّل أعباء مالية أو أقساط.

وأضاف: «أنا مش مصدق نفسى، بقى عندى مشروع وباكسب منه، وارتحت نفسياً، وأسرتى أصبحت سعيدة بدعم الدولة ووقوفها بجوارنا فى هذه الأزمة، مما سيُحول حياتنا إلى الأفضل».

وأوضح «سليم»، المقيم بمركز الواسطى، أن المشروع الذى قدّمه التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه تسلم ماكينة الخياطة وحضر محافظ بنى سويف ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وشجّعونى على العمل والإنتاج وأبلغونى أنهم سيقومون بمتابعة المشروع بشكل شهرى، للتأكد من استمرار نجاح التجربة، أو تقديم مساعدة إضافية، وفى حالة استمرار نجاح المشروع سيتم تقديم مكافأة لى». كان الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، قد تفقد بعض نماذج لمشروعات تنموية صغيرة تم تنفيذها ضمن مبادرة التمكين الاقتصادى للفئات الأوْلى بالرعاية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستى حياة كريمة وأبوهشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمركز الواسطى. وعبّر محمد أحمد عبدالشافى عن سعادته بتسلم كرسى كهربائى متحرك من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلاً: «الحمد لله تسلمت الكرسى بكل سهولة وفى الحقيقة لم أتوقع تسلم الكرسى الكهربائى بهذه السرعة».

وتابع: «أتوجه بكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاقه هذه المبادرات التى تساعد المواطن وتخفّف العبء عنه، وشكراً للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى بدأ فى توزيع الأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة على ذوى الهمم بمركز شباب ببا جنوب بنى سويف».