«مساء DMC»: مهرجان العلمين أحدث رواجا كبيرا للمدينة

قال محمد سعد، مراسل مساء DMC، إنه بالرغم من انتهاء فعاليات مهرجان العلمين الجديدة إلا أن المصطافين مازالوا موجودون في المدينة، إذ أحدث المهرجان ترويجا كبيرا للغاية للمدينة، وهناك مصطافون من كل المحافظات وعدد كبير من الدول العربية.

وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنه قابل أول أمس زوار في مهرجان العلمين من اليمن والسعودية والإمارات والكويت، وغيرها من الجنسيات العربية والأجنبية مثل روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أن الزوار مستمتعون بأجواء مدينة العلمين الجديدة، وأصحاب المحال التجارية والمطاعم يشعرون بالحزن لانتهاء المهرجان، إذ أنه أحدث رواجا كبيراً للغاية، كما شهدت حفلة «تشارموفرز» أمس أجواء حماسية، ووُجود عدد كبير من الجمهور.

كواليس مهمة في مهرجان العلمين

ولفت إلى أنه خلال تواجده في مهرجان العلمين شاهد كواليس مهمة، إذ كانت تقام الفعاليات في أماكن مختلفة، وهناك جهد جبار وكبير قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم المهرجان.