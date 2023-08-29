لبنى ونس وابنتها في «مساء dmc».. كيف تتعامل الفنانة مع أبنائها؟

قالت الفنانة لبنى ونس، إنها سعيدة كونها أما لثلاثة أبناء، معبرة: «كان نفسي جدا يكون عند بنت والحمد الله ربنا رزقني ببنت وولدين، وأنا ولادي هما كل حياتي وبخاف عليهم بصورة هيستيرية».

تواصل الأبناء باستمرار

وأكدت الفنانة لبنى ونس، خلال لقائها ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أنها حريصة الحرص كله على أن يكون أبناؤها على تواصل مستمر دون أي خلافات بينهم، معبرة: «من الوارد يكون فيه اختلاف في الرأي بين الأخوات لكن أرفض بشدة أن يكون هناك قطيعة أو خصام، فالأخ لا يمكن تعويضه بصديق أو ما شابه إطلاقا».

وفي سياق متصل، أكدت آية شعيب، ابنة الفنانة لبنى ونس، صانعة محتوى، أن شخصية والدتها الفنانة لبنى ونس، تتمتع بالمرونة الشديدة في التعامل، وهذه المرونة هي السبب الأساسي وراء صدقتها الشديدة لها ولأشقائها.

شخصيتي عنيدة

وتابعت: «شخصيتي عنيدة جدا، والعند سبب خلافي مع والدتي، كما أنها شديدة الخوف علينا، وأنا أريد أن أقول لها إنني فخورة بها بصورة كبيرة».