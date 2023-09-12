ملك المغرب يزور مصابي الزلزال ويتبرع بالدم

تفقد الملك محمد السادس، ملك المغرب، اليوم الثلاثاء المركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس» بمراكش لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي وقع الجمعة 8 سبتمبر، وخلف خسائر بشرية ومادية كهمة في العديد من جهات المملكة.

الاطمئنان على صحة المصابين

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن ملك المغرب زار مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، واستفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، والخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

استقبال مصابي الزلزال

وجرى استقبال 2171 مصابا بمختلف المراكز الاستشفائية بجهة «مراكش آسفي»، من بينهم 484 مصابا بإصابات بليغة و1570 بإصابات خفيفة، فيما لازال 248 شخصا بالمستشفيات لتلقي العلاج.

وتبرع الملك بالدم، معبرا عن تضامنه الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.