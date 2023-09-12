«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اضطراب حالة الطقس خلال الساعات القادمة، تأثرا بالعاصفة دانيال التي تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

ووفقا لتوقعات الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، يستمر تأثير العاصفة دانيال اليوم على أغلب الأنحاء والظواهر الجوية المصاحبة لها، والمتمثلة في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، التي تتراوح بين متوسطة وخفيفة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ كثير من المناطق في الجمهورية شهدت هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية، امتدت خفيفة إلى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، ويُتوقع أن تستمر حتى مساء اليوم.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ويسود طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد غدا الثلاثاء، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.