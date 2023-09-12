حالة الطقس في مرسى مطروح.. أمطار متوسطة ونشاط لحركة الرياح

تشهد حالة الطقس في مرسى مطروح سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، منها مطروح والمتاني والنجيلة والزغيرات وسيدي براني والزويدة وأبو مزهود والرابية وأبو غليلة وشماس وبقبق وأبوزريبة وحتى مدينة السلوم، مع نشاط للرياح، بسبب العاصفة دانيال، ما أدى إلى عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج.

حالة الطقس في مرسى مطروح.. عواصف في سيوة

وتسببت العاصفة دانيال في عدم استقرار حالة الطقس في مرسى مطروح، اليوم وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث ضربت الأمطار المدن الساحلية غرب مطروح، وحتى المدن والمناطق الشرقية في الجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة والضبعة، ومناطق متفرقة على امتداد الساحل الشمالي حتى الإسكندرية، بينما شهدت واحة سيوة جنوب مطروح عواصف ترابية ونشاط الرياح تسبب في انخفاض نسبة الرؤية على طريق مطروح سيوة الصحراوي.

حالة الطقس في مرسي مطروح.. منع نزول الشواطئ المفتوحة

وأدت التقلبات في حالة الطقس في مرسى مطروح إلى إصدار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بمنع نزول جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، نظرا لعدم استقرارها ووجود سحب بها، مثل عجيبة وأم الرخم وشاطئ الأبيض العام وزمردة الأبيض ولؤلؤة الأبيض والمروة والشواطئ الممتدة بطول 9 كيلومترات على كورنيش مرسى مطروح الجديد، من حمامات كليوباترا وحتى منطقة الأبيض، بالإضافة إلى شاطئ مينا حشيش والرميلة وشاطئ علم الروم، ووقف رحلات اليخوت البحرية، وذلك لحين الانتهاء من العاصفة، واستقرار الطقس مرة أخرى.

طوارئ في مرافق وأجهزة مطروح

ورفعت محافظة مطروح حالة الطوارئ القصوى في جميع المرافق والأجهزة، مع استمرار حالة الطقس في مرسى مطروح للتعامل مع الأمطار، ومتابعة غرفة العمليات لشكاوى المواطنين، ومتابعة الشواطئ، واستنفار أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.