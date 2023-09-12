«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس وانتهاء تأثير العاصفة دانيال على مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن الطقس وانتهاء تأثيرات العاصفة دانيال على البلاد، والتي ظهرت تأثيراتها أمس على مناطق من السواحل الشمالية وامتدت اليوم إلى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري، التي شهدت سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، بشأن موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء تأثيرات عاصفة دانيال، أنّه بداية من الغد، ستقل تأثيرات العاصفة دانيال تدريجيا.

موعد تحسن الطقس

وعن موعد تحسن الطقس، وانتهاء تأثيرات عاصفة دانيال على أنحاء الجمهورية، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنّ بعد غد الخميس يشهد انتهاء العاصفة دانيال واستقرار الأحوال الجوية، مع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس مساء اليوم

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كيلومترا في الساعة، ومساء، يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.