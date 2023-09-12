حالة الطقس غدا.. حار في القاهرة وسقوط أمطار على شمال الوجه البحري

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، منوهة إلى أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد سقوط أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

كما يشهد غدا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأربعاء على أنحاء الجمهورية كالتالي:

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 28 درجة.