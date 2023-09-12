مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة المنوفية الأهلية.. يبدأ السبت

أعلنت جامعة المنوفية الأهلية، الجدول الزمني لإجراء الكشف الطبي على طلابها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2024/2023.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة المنوفية الأهلية

وسيتم إجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات، منعًا للتكدس ووفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة حرصًا علي سلامة الطلاب، حيث من المقرر أن يبدأ الكشف الطبي يوم السبت الموافق 16 سبتمبر للطلاب الجدد على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.

جامعة المنوفية الأهلية

وأكد أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، أن جامعة المنوفية الاهلية، مستعدة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، ووجه بضرورة توفير كافة سبُل الراحة للطلاب الجُدد أثناء الكشف الطبي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تقابلهم، وتعدد عيادات الكشف، مع التشديد على الالتزام بكافة إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية، وذلك في إطار سعي جامعة المنوفية الاهلية إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

الأوراق المطلوبة عند توقيع الكشف الطبي بجامعة المنوفية الأهلية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نانسي أسعد المشرف الاكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، أن على الطلاب الجدد تجهيز الأوراق المطلوب إحضارها معهم في اليوم المخصص لهم وهي إثبات الشخصية (الرقم القومي)، وصورتين شخصيتين مدون عليها الرقم القومي لكل طالب، إضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي المرفقة بالاعلان واستيفاء بياناتها.

وأشارت «أسعد»، إلي أن الكشف الطبي سيتم بمقر جامعة المنوفية الاهلية، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرا في المواعيد المحددة لكل كلية علي النحو التالي: