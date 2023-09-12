تامر عبد المنعم وعمرو الليثي يصلان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

يقام حاليا عزاء والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم بالدراسة، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

تامر عبد المنعم يصل عزاء والدة تامر أمين

وحرص الإعلامي عمرو الليثي، والفنان تامر عبد المنعم، على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته.

كما كانت الإعلامية بوسي شلبي، واللواء سمير فرج، أول حضور عزاء والدة الإعلامي تامر أمين لمواساته.

جنازة والدة الإعلامي تامر أمين

وكان تامر أمين دخل في حالة من الانهيار التام عقب دفن والدته في مقابر العائلة؛ وذلك حزنًا على رحيلها.

ورحلت والدة الإعلامي تامر أمين عن عالمنا، مساء الجمعة الماضي بعد صراع كبير مع المرض.