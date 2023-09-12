رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تامر عبد المنعم وعمرو الليثي يصلان عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:19 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

يقام حاليا عزاء والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم بالدراسة، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

تامر عبد المنعم يصل عزاء والدة تامر أمين

وحرص الإعلامي عمرو الليثي، والفنان تامر عبد المنعم، على الحضور منذ قليل، لتقديم واجب العزاء للإعلامي تامر أمين في وفاة والدته.

كما كانت الإعلامية بوسي شلبي، واللواء سمير فرج، أول حضور عزاء والدة الإعلامي تامر أمين لمواساته.

جنازة والدة الإعلامي تامر أمين

وكان تامر أمين دخل في حالة من الانهيار التام عقب دفن والدته في مقابر العائلة؛ وذلك حزنًا على رحيلها.

ورحلت والدة الإعلامي  تامر أمين عن عالمنا، مساء الجمعة الماضي بعد صراع كبير مع المرض. 

اقرأ المزيد:

تامر أمين: الشائعات هدفها الأساسي تفكيك المجتمعات

وفاة والدة الإعلامي تامر أمين بعد صراع مع المرض.. وتشييع الجنازة غدا

وصول جثمان والدة الإعلامي تامر أمين إلى مسجد السلام بمدينة نصر

انهيار تامر أمين عقب دفن والدته (صور)

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين في مسجد الشرطة بالدراسة الثلاثاء المقبل

بوسي شلبي أول الحاضرين لعزاء والدة تامر أمين
بقلم أحمد عبد الرحمن