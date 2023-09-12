موعد صرف تكافل وكرامة سبتمبر 2023.. خلال ساعات

تتأهب وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات المقبلة، لصرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، للفئات المستحقة من خلال برنامج الدعم النقدي، معلنة الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 وصل إلى 22 مليون مواطن، أي 5.2 مليون أسرة.

تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على صرف الدعم النقدي، تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، في منتصف كل شهر، وبهذا سيتم صرف معاش تكال وكرامة يوم الجمعة الموافق يوم 15 من الشهر الجاري أي بعد 3 أيام من الآن.

تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، سيكون مطبق بزيادة 25% وهذا للشهر السادس على التوالي، بعد قرار تبكير صرف زيادة المعاشات في أبريل 2023، بدلا من يوليو 2023، وهذا تنفيذا لقرارات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

طرق صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، طرق تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، وهي:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.