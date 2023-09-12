كاتب صحفي: التضامن مع ليبيا والمغرب ليس بغريب على الشعب المصري

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إنَّ تضامن مصر ودعمها لما يحدث في ليبيا والمغرب جزء من الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتأكّيد مساندة الأشقاء، إذ تمّ إعلان الحداد 3 أيام وهذا ليس بغريب على الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاستراتيجية التي تبنتها مصر بِشأن التضامن الإنساني مع دولة عربية أمر معهود على مدار التاريخ، إذ تساعد وتساند وتقدم كل الإمكانيات المتاحة للمساعدة بشكل سريع وفعّال.