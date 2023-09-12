رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كاتب صحفي: التضامن مع ليبيا والمغرب ليس بغريب على الشعب المصري

كتب:

مريم جاد
12:47 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
محمود بسيونى - الكاتب الصحفي

محمود بسيونى - الكاتب الصحفي

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إنَّ تضامن مصر ودعمها لما يحدث في ليبيا والمغرب جزء من الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتأكّيد مساندة الأشقاء، إذ تمّ إعلان الحداد 3 أيام وهذا ليس بغريب على الشعب المصري.

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الاستراتيجية التي تبنتها مصر بِشأن التضامن الإنساني مع دولة عربية أمر معهود على مدار التاريخ، إذ تساعد وتساند وتقدم كل الإمكانيات المتاحة للمساعدة بشكل سريع وفعّال.

اقرأ المزيد:

مراسلة «إكسترا نيوز» تستعرض تفاصيل قمة مجموعة العشرين بالهند

إكسترا نيوز: «الخارجية» تتابع أوضاع المصريين بالمغرب في أعقاب الزلزال المدمر

إكسترا نيوز: السيسي سيركز في قمة العشرين على موضوعات تهم الدول النامية والأفريقية

«إكسترا نيوز»: سفير الهند تحدث عن ترقب بلاده لمشاركة السيسي في قمة العشرين

إكسترا نيوز : قمة العشرين تتناول تحقيق التوزيع العادل للموارد بين الدول النامية والمتقدمة

«إكسترا نيوز»: جلسة الشباب بالحوار الوطني شهدت حديث 69 طالبا

«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «الزيادة السكانية.. أمن قومي»

«إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن»: «تحدي النمو السكاني مش مستحيل»
بقلم مريم جاد