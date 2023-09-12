«التضامن» تعلن معايير المشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تنظيم مسابقة «بطل من بلدنا» للأفلام القصيرة، بمناسبة ذكرى حلول نصر أكتوبر المجيد، حيث تقدّم الوزارة من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه، على أن تُنشر الأفلام الفائزة عبر الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والقنوات التلفزيونية.

آخر موعد لاستقبال الأفلام 25 سبتمبر الجاري

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ آخر موعد لاستقبال الأفلام المشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا»، سيكون 25 سبتمبر الجاري، على البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mosscontest@gmail.com، منوهة بأنّ الفيلم محملا على جوجل درايف سيرفر مفتوح google drive.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، المعايير الفنية لاختيار الأفلام وموضوعات المسابقة، والتيتستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

أولا: المعايير الفنية لاختيار الأفلام

- ألا تزيد مدته عن 5 دقائق.

- أن يكون التصوير والمونتاج باستخدام الموبايل.

- أن تكون الأفلام قائمة على قصص وخبرات حقيقية ودعمها بالوثائق والصور.

- الجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب.

- أن يكون الفيلم مناسبا لمخاطبة النشء والشباب.

- أن يكون صالحا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ثانيا: موضوعات المسابقة

- قصص أبطال حرب أكتوبر «الأجداد والآباء» من خلال أبنائهم وأحفادهم.

- تجارب المجتمعات المحلية في التصدي لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل «أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى».

- قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.