التضامن: 2.5 مليون مواطن من ذوي الهمم يحق لهم التصويت الانتخابي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سعيدة بدمج ذوي الهمم للمشاركة في العملية الانتخابية، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للإعاقة.

وأوضحت الوزيرة، أن من يحق لهم التصويت الانتخابي من ذوي الإعاقة، عددهم 2.5 مليون مواطن، مؤكدة أن الوزارة لديها آلياتها لتوفير كافة سبل الراحة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ‹الوطن»، أن الوزارة ستقوم بمساهمة كبيرة في المواقع الانتخابية لهذه الفئات، من خلال مديريات الوزارة في مختلف أنحاء الجمهورية، بمشاركة المجلس القومي للإعاقة، مؤكدة أن التضامن حريصة كل الحرص على توفير بيئة انتخابية مناسبة لذوي الإعاقة، بمختلف الإعاقات، سواء الحركية أو البصرية وخلافه.

توعية الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهم

وفي إطار استعداد المجلس للانتخابات القادمة، قالت الدكتور إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للإعاقة، نعمل على توعية الأشخاص ذوي الهمم بحقوقهم، وتفعيل عمل غرفة العمليات لدي المجلس، بالتعاون مع وزارة التضامن، للرد على استفسارات ذوي الإعاقة، والتعاون في تذليل المعوقات التي تواجههم، بالإضافة إلى زيادة الدورات التدريبية، التي يقدمها المجلس للتوعية بآليات التعاون مع ذوي الإعاقة.

وأوضحت كريم في بيان، أن المجلس يسعى منذ إنشائه إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم المختلفة، والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية القادمة.