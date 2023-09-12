برنامج «فرصة» يسلم مشروعات لـ221 مستفيدا من دعم «تكافل وكرامة»

يعد برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي التي تستهدف مكافحة الفقر، من خلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الهادفة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتي يعد أحد أذرعها برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية.

توفير فرص عمل حقيقية

ويتيح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بشكل مستمر مشروعات مختلفة، لجميع مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، بهدف انتقالهم من الاتكالية إلى الاستقلالية، وتوفير فرص عمل لهم، تعينهم على ظروفهم المعيشية.

وتزامنا مع ذلك، أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تسليم مشروعات لنحو 221 مستفيدا من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وهي عبارة عن 3 رؤوس من الأغنام لكل مستفيد مع الأعلاف والأدوية اللازمة لتحصين الأغنام.

توزيع 362 مشروعا

وأشار برنامج «فرصة» إلى أن تسليم المشروعات جاء بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة بمحافظة اسيوط، وذلك عقب تدريب متخصص في كيفية تربية الأغنام.

كما أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة»، على أن الأيام القليلة الماضية، شهدت توزيع 362 مشروعا لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ما بين «علافة وبقالة وخياطة وأغنام» بمحافظة سوهاج.