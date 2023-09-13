الباز: عاصفة دانيال وحَّدت الليبيين لإنقاذ بلدهم.. «المحنة تحولت إلى منحة»

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن مصر كانت تنادي باتحاد العالم لأن آثار التغيرات المناخية كارثية، واليوم شهدنا مدنًا وقرى اختفت، وكأنها لم تكن.

الليبيون بعد عاصفة دانيال على قلب رجل واحد

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الليبيين بعد عاصفة دانيال على قلب رجل واحد، والجبهات المتصارعة ألقت الخلافات وراء ظهرها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مردفا: «أزمة رغم قسوتها، لكن ما من محنة إلا وفي قلبها منحة، محنة يعيش فيها الشعب الليبي، يمكن أن تكون منحة ليلتفتوا لبلدهم، وبناء دولة وطنية ذات مؤسسات».

الكل يعمل من أجل مصر

وأردف: «الحمد لله على نعمة مصر والجيش المصري والقيادة التي قالت الولاء كله لمصر، وأن الكل يعمل من أجل البلد».