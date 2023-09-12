طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في الحرارة وأمطار بسبب العاصفة دانيال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يستمر انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة

ومن المتوقع أن تتعرض السواحل الشمالية خلال الـ72 ساعة المقبلة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ويتعرض الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء لأمطار خفيفة، بينما تتعرض القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء لنشاط الرياح على فترات متقطعة، ننتيجة لتبعات العاصفة دانيال.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 15-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.