«الأرصاد الجوية» تكشف تطورات وتأثير العاصفة دانيال على مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية آخر تطورات العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا خلال الأيام الماضية وخلفت وراءها الكثير من الأضرار، ووصلت إلى الأراضي المصرية، أمس، وأدت إلى تقلبات في الأحوال الجوية، من أمطار خفيفة ورعدية على بعض المناطق، ورياح مثيرة للأتربة.

آخر تطورات العاصفة دانيال

وشهدت البلاد، منذ أمس، تكاثرًا للسحب العليا والمنخفضة، والتي صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة أحيانًا، إضافة إلى تحركات الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وبينت الأرصاد الجوية، مواقع سقوط الأمطار، والتي تتمثل في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بدءًا من السلوم ومطروح والضبعة، وصولًا إلى العلمين والإسكندرية وسيدي براني، وحتى شمال الوجه البحري، ومع تقدم ساعات النهار تواصل السحب الممطرة امتدادها إلى السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء وخليج السويس ومدن القناة.

الأرصاد الجوية تبين حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم، في ظل وجود المنخفضات الجوية التي سببتها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنّه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل، وإليك درجات الحرارة اليوم:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 39 والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة.